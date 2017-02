01/02/2017 07:11

CALCIOMERCATO JUVENTUS SCHELOTTO BENTANCUR / Il calciomercato è ufficialmente chiuso. Ora parte la fase di pianificazione in vista dell'estate perché, si sa, il mercato non chiude mai. La Juventus si sta muovendo già con largo anticipo: dopo aver ufficializzato Orsolini, è pronta a chiudere anche per un altro colpo di prospettiva. Come specifica 'Tuttosport', si tratta di Rodrigo Bentancur, regista del Boca Juniors che a febbraio sarà a Torino per sostenere le visite mediche, per poi fare ritorno a Buenos Aires e concludere la stagione con la maglia degli 'Xeneizes'.

Calciomercato Juventus, Schelotto: "Bentancur è già pronto. Allegri avrai il tuo Pogba!"

A confermare questo prossimo affare del calciomercato Juventus è Guillermo Barros Schelotto, tecnico della formazione argentina: "Sono contento che sarà bianconero solo da questa estate, perché Rodrigo è un giocatore fondamentale per il mio Boca. Abbiamo bisogno di lui per vincere il campionato. Angelici mi aveva promesso che non lo avrebbe ceduto fino a luglio ed è stato di parola", ha spiegato l’allenatore sulle colonne del quotidiano piemontese.

Un'intervista nella quale ha lanciato messaggi anche al suo collega bianconero: "Quando andrà a Torino Bentancur sarà un giovane con molta esperienza. Giocherà nella Juventus come un calciatore di 30 anni e non di 20. Non è da tutti giocare alla 'Bomboniera' a 18-19 anni. Se ti imponi nel nostro stadio, con tutta pressione che c’è, è difficile sbagliare altrove. Paragone con Pogba? Sì, soprattutto nel fisico. Rodrigo è un giocatore box to box, molto dinamico. Assomiglia molto anche a N'Zonzi del Siviglia. Da noi gioca in coppia con Gago, è uno dei due centrocampisti davanti alla difesa nel 4-2-3-1. Lo stesso che sta usando Allegri? E’ il modulo migliore per Bentancur".

Infine svela i pregi e i difetti del ragazzo: "Uno dei suoi punti di forza è l’abilità tecnica con cui passa la palla. Riesce a trovare i compagni a 30-40 metri di distanza con estrema facilità. Deve migliorare sulla concentrazione: come tutti i giovani tende ad avere delle pause nell’arco dei 90 minuti. Caratterialmente mi ricorda Sensini e Javier Zanetti, miei ex compagni di nazionale".

D.G.