Calciomercato Lazio, UFFICIALE: c'è un ritorno inatteso

31/01/2017 23:32

CALCIOMERCATO LAZIO UFFICIALE RITORNO CRECCO / Via Cataldi, Leitner e Morrison: tre cessioni a metà campo che rischiavano di lasciare la coperta troppo corta ad Inzaghi. Ecco che la Lazio ha deciso di correre ai ripari: come comunicato sul proprio sito ufficiale, il club biancoceleste ha richiamato Luca Crecco, jolly di centrocampo classe 1995, dal prestito all'Avellino. Un calciatore che il tecnico conosce bene avendolo allenato durante i suoi anni in Primavera.

D.G.