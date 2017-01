31/01/2017 17:21

CALCIOMERCATO NAPOLI EL KADDOURI / Omar El Kaddouri è quasi un nuovo giocatore dell'Empoli, il centrocampista infatti si trasferirà dal Napoli alla Toscana nella prossime ore. Le due società hanno raggiunto un accordo definitivo per il passaggio in azzurro del trequartista: 1,5 milioni di euro nelle casse napoletane ed un contratto fino al 2020 per il giocatore, riporta 'Premium Sport'.

O.P.