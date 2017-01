Calciomercato Udinese, De Paul rivela: "Voglio restare"

31/01/2017 10:33

CALCIOMERCATO UDINESE / Rodrigo De Paul è l'uomo del momento in casa Udinese. Autore del gol decisivo nella vittoria contro il Milan, l'esterno offensivo ha parlato dei suoi progetti futuri: "Mi sto ambientando nel campionato italiano che non è facile e c’è bisogno di adattarsi - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Ora sento molta confianza (fiducia, ndr) e quando c’è la confianza tutto riesce più facile. Ho un ottimo rapporto con l’allenatore e in questo modo posso lavorare più tranquillo. Futuro al Watford? Io vedo solo Udine e Udinese. Ho cominciato questo percorso e, ora che comincio ad adattarmi bene, voglio assolutamente proseguirlo. Anche perché vivo molto bene a Udine".

M.D.A.