SPECIALE CM.IT – Calciomercato 2017, Serie A: I NUOVI ARRIVI provenienti dall’ESTERO

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

01/02/2017 01:00

SPECIALE CALCIOMERCATO NUOVI ARRIVI ESTERO 2017/ ROMA – Sono tanti i Paesi fornitori di nuove leve per la nostra Serie A. Gli acquisti dai campionati esteri provengono da tutta Europa, ma anche dal resto del mondo. Calciomercato.it vi propone l’elenco dei nuovi arrivi dall’estero, da Deulofeu a Grenier, passando per alcuni ritorni come quello di Taarabt.

NUOVI ARRIVI DALL’ESTERO