Calciomercato Genoa, pressing Siviglia per Montoya: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

26/01/2017 15:40

CALCIOMERCATO GENOA MONTOYA / Non c'è solo il Genoa sulle tracce di Walter Montoya. Il talento argentino classe '93 - come affermato dal suo agente, Daniel Luzzi, a Calciomercato.it - piace anche in Spagna.

La squadra interessata al calciatore del Rosario Central - secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione - è il Siviglia di Sampaoli.

Il club andaluso deve però fare i conti con la situazione extracomunitari. Se non dovesse riuscire a liberare un posto tramite una cessione - nei prossimi giorni gli agenti di Ganso saranno in Spagna per valutare la situazione - la dirigenza iberica potrebbe valutare di girare in prestito il centrocampista ad un'altra società o allo stesso Rosario. Questa ipotesi non piace tuttavia molto al calciatore, che vorrebbe lasciare subito il club. Proprio per questo motivo, non sono ancora da escludere le ipotesi River e, soprattutto, Boca Juniors, con gli 'xeneizes' che hanno presentato una nuova offerta in questi giorni. Sembra, invece, diminuito l'interesse da parte del Genoa, che nel frattempo ha chiuso per Hiljemark.