22/01/2017 22:08

ROMA CAGLIARI GOL DZEKO PROTESTE / La Roma è passata in vantaggio al 10' del secondo tempo grazie ad un gol di Dzeko. Un gol molto contestato dal Cagliari: per i sardi l'attaccante bosniaco si libererebbe della marcatura di Murru in maniera irregolare. Alle proteste del Cagliari, Spalletti ha risposto sostenendo che il fallo fosse per i giallorossi.

M.S.