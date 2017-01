Milan-Napoli, Galliani: "Meritavamo anche il pareggio. Sosa e Gomez molto bene"

21/01/2017 23:30

MILAN NAPOLI GALLIANI / L'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' dopo il ko contro il Napoli. I rossoneri non hanno demeritato, ma la partenza lampo degli uomini di Sarri è stata fatale: "E' stata una gran bella partita, una gara a due facce perché loro sono partiti molto forte, ma poi è venuto fuori un Milan molto buono che secondo me meritava anche il pareggio. Siamo come Rocky, quando stiamo per crollare riusciamo a reagire".

PROTAGONISTI - "Dico Paletta perché sono molto orgoglioso di averlo in rosa e di essere riuscito a pescarlo in una sessione invernale. Romagnoli e Locatelli? Spiace per le loro assenze, ma penso che Sosa abbia fatto un'ottima gara, come Gomez".

DEULOFEU - Per quanto riguarda l'obiettivo di mercato, l'ad ripete quando detto anche prima della gara: "La trattativa va avanti, devo dire così".

O.P.