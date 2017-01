Chievo-Fiorentina, Borja Valero: "Kalinic continuerà a segnare per noi"

21/01/2017 20:05

CHIEVO FIORENTINA BORJA VALERO - La Fiorentina dilaga sul campo del Chievo. Borja Valero gioisce dopo la netta vittoria per 3-0 in casa dei clivensi: "Tre punti importanti, dobbiamo continuare su questa strada dopo la vittoria contro la Juventus. Siamo un bel gruppo, di ragazzi bravi e forti, e oggi lo abbiamo dimostrato. Tutti ci tengono a fare bene e siamo contenti quando questo succede - ha detto il centrocampista spagnolo a 'Sky Sport' - Kalinic? Speriamo continui a fare gol per la Fiorentina, ovviamente sono felice della sua scelta".



G.M.