20/01/2017 06:02

JOVETIC PAREJO VALENCIA / La sua avventura spagnola è iniziata nel migliore dei modi, ma Stevan Jovetic avrebbe potuto affrontarla con un'altra maglia. Secondo 'Super Deporte', infatti, anche il Valencia aveva formulato un'offerta all'Inter per l'attaccante del Siviglia, proponendo uno scambio con Parejo, in alternativa alla cessione a titolo temporaneo.

D.T.