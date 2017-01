Calciomercato Juventus, Tolisso ha scelto: "E' un club storico..."

19/01/2017 18:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / Nonostante il recente acquisto di Rincon, il reperimento di un centrocampista centrale resta una priorità del calciomercato Juventus. Il club bianconero continua a sondare il mercato europeo, alla ricerca di calciatori di alto lignaggio che siano in grado di impreziosire ulteriormente la rosa. I nomi che vanno per la maggiore, come è noto, sono quelli di N'Zonzi, Rakitic, Verratti, Luiz Gustavo e Tolisso. Per quanto riguarda il calciatore del Lione, come detto in passato la strada sembra in salita per la sessione invernale di mercato. A confermarlo, ci ha pensato anche il diretto interessato, in un'intervista rilasciata a 'Bein Sport'.

Tolisso Juventus, parla il centrocampista

Il 22enne, pur ammettendo di essere affascinato dall'interessamento della compagine bianconera, ha chiuso la porta ad un suo trasferimento immediato. "E' un club storico, molto importante in Europa. Hanno vinto tanti campionati e ben cinque di fila. Fa sempre piacere quando una squadra simile si interessa a te, ma sono al Lione e giocherò anche la seconda parte della stagione qui. Darò tutto me stesso qui fino alla fine dell'anno".

D.T.