Calciomercato Roma, pronta l'offerta estiva per Bailey

18/01/2017 19:07

CALCIOMERCATO ROMA BAILEY / La Roma è alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato. Non soltanto in questa sessione invernale di mercato in cui i giallorossi si trovano a fare i conti con l'assenza di Salah partito per la Coppa d'Africa con il suo Egitto, ma anche in prospettiva futura. In tale ottica, secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', il club capitolino si sarebbe iscritto al foltissimo gruppo di squadre sulle tracce di Leon Bailey, 19enne eclettico attaccante giamaicano che milita nel Genk. E per battere la concorrenza di formazioni del calibro di Napoli, Liverpool, Chelsea, Everton, Bayer Leverkusen, Nizza e Lione, la Roma avrebbe pronta un'offerta da 20 milioni di euro da presentare ai belgi.

M.R.