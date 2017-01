Juventus, tegola Lemina: infortunio in Coppa d'Africa

18/01/2017 18:04

LEMINA JUVENTUS GABON / La Coppa d'Africa di Mario Lemina potrebbe essere già conclusa. Il giovane centrocampista della Juventus non è sceso in campo nel secondo match della fase a gironi che vede impegnato il suo Gabon in questi minuti contro il Burkina Faso. Secondo l'emittente 'BeIN Sports', l'ex marsigliese avrebbe rimediato una frattura da stress alla schiena che rischia di tenerlo lontano dai campi di gioco per circa due settimane.

M.R.