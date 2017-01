Cronaca, caso Cucchi: per il pm fu omicidio preterintenzionale

Federico Scarponi

17/01/2017 12:20

CRONACA MORTE CUCCHI PESTAGGIO - Non sono state né la fame, la sete, l'epilessia né tantomeno "cause ignote alla scienza medica" a provocare la morte di Stefano Cucchi. Fu il pestaggio cui è venne sottoposto il 30enne romano durante la sua custodia cautelare in una caserma dei carabinieri, nell'ottobre del 2009, a provocarne il decesso.

ome riferisce 'Repubblica.it', il procuratore capo Giuseppe Pignatone e il pm Giovanni Musarò, hanno chiuso la cosiddetta inchiesta bis - aperta nel novembre del 2014 - sui responsabili dell'accaduto: a tre carabinieri è statto contestato il reato di omicidio preterintenzionale.

Con un post sul suo account 'Facebook', la sorella di Stefano, Ilaria, che in questi anni si è battuta per far emergere la verità, ha postato uno scatto che la ritrae abbracciata al legale della famiglia, accompagnato dal seguente messaggio "I carabinieri sono accusati di omicidio, calunnia e falso. Voglio dire a tutti che bisogna resistere, resistere, resistere. Ed avere fiducia nella giustizia. Ma devo dire grazie soprattutto a questa persona".