Calciomercato Lazio, agente Cerci: "E' l'affare del secolo. Andrebbe bene nel gioco di Inzaghi"

17/01/2017 10:06

CALCIOMERCATO LAZIO CERCI / Non è di certo nuova la pista di mercato che vorrebbe Cerci nuovamete in serie A. L'avventura spagnola all'Atletico Madrid non ha mai dato i frutti sperati per l'ex Torino. Si guarda ora al futuro, con il suo procuratore, Federico Pastorello, che parla anche di una prospettiva Lazio per lui: "Alessio è molto motivato. - ha dichiarato a 'Radio Gr Parlamento' - Ha ormai superato i suoi problemi fisici, che lo hanno condizionato a Milano e Genova. Chi dovesse prenderlo ora, farà l'affare del secolo".

LAZIO - "Il suo profilo è sempre piaciuto e con sistema di gioco di Inzaghi si sposerebbe bene. Porebbe essere una possibilità".

