Juventus, Agnelli presenta il nuovo logo: "Definisce il nostro modo di essere"

16/01/2017 23:28

JUVENTUS NUOVO LOGO AGNELLI / La Juventus cambia pelle. O meglio: cambia logo. Nel corso dell'evento 'Black and White and More', che si è tenuto presso Museo della Scienze e Tecnologia di Milano la squadra di Allegri ha mostrato a tutti i propri tifosi il nuovo simbolo: "Siamo qui per presentare quello che sarà il futuro della Juventus nei prossimi anni. Per crescere dobbiamo continuare a vincere ed evolvere il nostro linguaggio per raggiungere nuovi target. Il nuovo logo definisce un senso di appartenenza e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere", queste le parole del presidente Andrea Agnelli riportate dal profilo 'Twitter' del club.

D.G.