Juventus, Allegri: "Sconfitta che fa arrabbiare. Uniti verso la leggenda"

16/01/2017 17:53

JUVENTUS ALLEGRI TWITTER / C'è ancora tanta rabbia in casa Juventus per la sconfitta di ieri sera al 'Franchi' contro la Fiorentina. Il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha voluto lasciare un messaggio ai propri sostenitori. Come spesso accade il livornese 49enne ha deciso di utilizzare Twitter per comunicare: "La sconfitta di ieri ci deve fare arrabbiare - ammette Massimiliano Allegri sul proprio profilo ufficiale - ma esalterà il valore della nostra sfida: tutti insieme, ancora più uniti verso la leggenda!"

M.S.