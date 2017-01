Calciomercato Torino, Mihajlovic pensa a Poli per il centrocampo

16/01/2017 08:37

CALCIOMERCATO TORINO - Il Torino di Sinisa Mihajlovic continua a cercare un rinforzo per la mediana. L'ultima idea, sarebbe scaturita proprio dalla mente del 47enne tecnico serbo e porta il nome di Andrea Poli. Il tecnico dei granata conosce benissimo il 27enne di Vittorio Veneto per averlo allenato durante la sua esperienza sulla panchina del Milan e vorrebbe far leva sul fatto che Vincenzo Montella non lo utilizzi con grande continuità. Il giocatore non è al momento molto propenso al cambio di maglia a stagione in corso ma l'intervento in prima persona del carismatico allenatore del Toro potrebbe magari fare la differenza. Si continua inoltre a monitorare il 20enne ghanese Godfred Donsah, per il quale però il Bologna di Donadoni ha già detto di no una volta...

F.S.