PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-ATALANTA, Milinkovic giganteggia, Freuler illuminato

Stefano Carnevali

15/01/2017 16:56

PAGELLE TABELLINO DI LAZIO ATALANTA PROMOSSI E BOCCIATI - La Lazio fa sua la partita quando torna al 4-3-3. Tra i padroni di casa giganteggia Milinkovc-Savic ed è molto positivo Immobile. Male Biglia, Parolo e soprattutto Radu. L'Atalanta comincia bene le due frazioni, ma si perde sul più bello. Freuler gioca una partita molto positiva e Petagna si comporta da centravanti vero. Gomez meno ispirato del solito. La difesa traballa, male Kurtic.

LAZIO

Marchetti 6,5 - Tanto lavoro, svolto con sicurezza. Nulla può sul gol di Petagna. Super lavoro anche in avvio di ripresa, quando mette in mostra i suoi grandi riflessi.

Bastos 5 - Dalla sua parte opera Gomez che, anche se acciaccato, è sempre un brutto cliente. Sbaglia in modo evidente in occasione del vantaggio ospite. Fa un po' meno fatica con la difesa a 4.

de Vrij 6 - Duella con Petagna faticando non poco. Anche lui tagliato fuori in occasione del vantaggio orobico. Decisamente più a suo agio nella difesa a 4 del finale di gara.

Radu 5 - Cerca di accompagnare l’azione ma non sempre sceglie bene i tempi e l'opportunità delle giocate. È lui a perdere il pallone che avvia il contropiede che vale il vantaggio all’Atalanta. Anche nella ripresa continuano i suoi errori di palleggio, però tiene un po' di più difensivamente.

Felipe Anderson 6 - All'inizio entra nella maggior parte delle azioni d’attacco dei suoi. Con il passare dei minuti, però, accusa il posizionamento molto arretrato: arriva stanco al momento della rifinitura. Spostato nel tridente riguadagna in propositività, anche se il suo non è un pomeriggio memorabile. Dall'82' Wallace SV -.

Biglia 5 - Macchinoso. Non riesce a reggere il ritmo della mediana avversaria e, dopo un avvio dignitoso, va in difficoltà. Non bene neanche nel bel finale dei suoi.

Parolo 5 - Si vede poco: è molto limitato negli inserimenti e affida la regia a Biglia. Non efficace nemmeno a protezione della difesa.

Lulic 6 - Dopo un avvio di personalità, cede campo a Conti in modo inquietante. Si scuote con il bell’assist per Milinkovic-Savic. Nella ripresa è molto più attivo, ma commette davvero troppi errori tecnici.

Milinkovic-Savic 7,5 - È abile a posizionarsi tra le linee, suggerendo sempre il passaggio comodo ai compagni. Viene cercato però meno di quanto meriterebbe. Suo il pareggio, nel momento più difficile per i padroni di casa, con un imperioso colpo di testa. Fondamentale anche nell'azione del rigore. Nel finale si divora il 3-1.

Luis Alberto 5 - Meno ‘vistoso’ di Milinkovic-Savic, si muove comunque bene. Al 14’ coglie un palo esterno da posizione molto defilata. Poi scompare dalla partita. Dal 55' Patric 6 - Fatica un po' a contenere Gomez, anche se cerca di spingere molto. Missione tattica, però, compiuta.

Immobile 7 - Finalizzatore della manovra biancoceleste: ha tante occasioni, non sempre le sfrutta a dovere. Dopo il vantaggio bergamasco, viene limitato con efficacia dagli avversari. Nella ripresa gli arrivano palloni con il contagocce, nonostante una Lazio più propositiva. Bravo in occasione del rigore procurato e trasformato. Finale in crescendo. Dall'81' Djordjevic SV -.

All. Inzaghi 6,5 - La Lazio comincia bene ma, via via, fatica sempre più a trovare varchi nella compattezza dell’Atalanta. Il gol subito - una sbandata difensiva - rende tutto ancora più difficile. Nel momento più delicato, il provvidenziale pareggio di Milinkovic-Savic. Nella ripresa le cose non cominiciano bene, poi si passa al 4-3-3 e si vede qualche cosa di più in avanti, ma ci sono anche più brividi in difesa. Finale molto positivo.

ATALANTA

Berisha 6 - Tante uscite e qualche parata importante. Bene al 14’, quando manda sul palo il tiro di Luis Alberto. Nulla può sul gol di Milinkovic-Savic. Ingenuo in occasione del rigore a favore della Lazio, si riscatta con altre due belle parate.

Masiello 5 - Meno sicuro del solito: si fa sorprendere con eccessiva facilità dai rapidi fraseggi degli avversari. Luis Alberto ha spesso la meglio. Con il passare dei minuti ripredne il controllo della sua zona di campo. È però dalla sua parte che Immobile 'sfonda' per procurarsi il rigore del 2-1.

Caldara 5,5 - Deve impegnarsi a fondo per limitare Immobile e per presidiare il centro della difesa. Via via, però, trova le contromisure adatte. Tagliato colpevolemnte fuori in occasione dell'azioen del rigore per la Lazio.

Zukanovic 5 - Dopo un avvio difficile prende le misure agli avversari, ma è lui a venire sovrastato da Milinkovic-Savic in occasione del pareggio della Lazio. Dal 78' D'Alessandro SV -.

Conti 6 - Molto prudente. Gioca con efficacia da vero e proprio terzino. Con il passare dei minuti comprende di poter spingere di più e non si tira indietro. Finale complicato.

Konko 6 - Forzatamente schierato come interno di centrocampo parte bene, poi si arrende a un problema muscolare. Dal 28’ Grassi 5,5 - Si concentra sulla fase difensiva, dove compie più di un intervento efficace. Meno bene nel secondo tempo.

Freuler 7 - Decisivo nell’azione del vantaggio orobico, si conferma utile in entrambe le fasi. Grande personalità, buon passo, discreta tecnica: è lui a ‘governare’ il gioco dell’Atalanta. Partita di livello.

Spinazzola 5,5 - Costretto a grande prudenza per la presenza di Felipe Anderson, riesce a non farsi schiacciare. Il naso in avanti, però, lo mette troppo di rado. Male nella ripresa.

Kurtic 4,5 - Grande assente per tutto il primo tempo: non dà mai uno sfogo alla manovra dei suoi e non è utile nemmeno come primo frangi-flutti. Dal 74' Paloschi 5.5 - Continua il periodo di vacche magre.

Gomez 5,5 - Dopo la prima conclusione verso Marchetti si fa male e fatica a riprendersi: resta un po' emarginato. Si rivede in avvio di ripresa, ma non è lucido come suo solito. Finale fuori dai giochi.

Petagna 7 - Fa a sportellate con tutti e, alla prima palla buona, fulmina Marchetti. Sempre importante per sponde e riferimenti che garantisce. Vicino al gran gol anche al 15' della rirpesa. Tra gli ultimi a mollare.

All. Gasperini 6 - Dopo un avvio difficile, l’Atalanta prende il possesso del ritmo di gara, trova il vantaggio e lo amministra con giudizio fino ai minuti di recupero del primo tempo, quando arriva - inaspettato - il pari della Lazio. La ripresa è comunque ben gestita.

Arbitro: Pairetto 5,5 - Al 9’ ci sono proteste per un ‘mani’ in area laziale: sembra tutto ok. Tante proteste laziali per il contrasto tra Radu e Freuler all’inizio dell’azione che vale il vantaggio nerazzurro: intervento al limite, ma all’apparenza corretto. Lascia sempre correre molto: il ritmo della partita ne guadagna, gli animi degli addetti ai lavori, però, si scaldano un po’ troppo. Difficile decifrare il motivo dell’espulsione di Inzaghi. Non convincono molto i cartellini. Non piace nemmeno l'atteggiamento molto 'duro' che adotta in più di un'occasione. Il rigore per la Lazio c'è. Indicativo di un pomeriggio stranamente complicato anche l'allontanemento di Gasperini.

TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): Marchetti; Bastos, de Vrij, Radu; F. Anderson (82' Wallace), Biglia, Parolo, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto (55' Patric); Immobile (81' Djordjevic). All. Inzaghi. A DISP: Kishna, Leitner, Basta, Lombardi, Strakosha, Vargic, Hoedt, Murgia, Lukaku

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Masiello, Caldara, Zukanovic (78' D'Alessandro); Conti, Konko (28’ Grassi), Freuler, Spinazzola; Kurtic (74' Paloschi), Gomez; Petagna. All. Gasperirni. A DISP: Mazzini, Raimondi, Pesic, Bastoni, Gollini, Toloi, Suagher, Melegoni, Migliaccio.

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 21’ Petagna (A); 45'+1' Milinkovic-Savic, 68' rig. Immobile (L)

Ammoniti: 21’ Immobile, 43’ Parolo, 59' Lulic, 87' Biglia, 88' Milinkovic-Savic (L); 55' Conti, 94' Grassi (A)

Espulsi: 40’ Inzaghi (Allenatore Lazio); 89' Gasperini (Allenatore Atalanta)

