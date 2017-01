Calciomercato Torino, Hart rinvia il futuro: "Ora penso solo al Toro. Con Guardiola..."

15/01/2017 09:12

CALCIOMERCATO TORINO HART / Il presente è a Torino ed il Torino, il futuro... C'è tempo. Joe Hart, l'inglese a difesa della porta granata, racconta i suoi primi mesi italiani ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. E nel corso della lunga intervist gli viene inevitabilmente chiesto che cosa succederà a fine stagione, dove se ne andrà. "Oggi ho in testa solo il Toro perché il mio unico focus è su oggi - esordisce Hart - al massimo penso alla partita di domani con il Milan. Non è per non rispondere: io ragiono solo così, davvero. Lavorare di nuovo con Guardiola? Contrattualmente sono del City, il resto si capirà la prossima estate: stop. Ora sono del Torino e penso al Torino: stop. Se andrei a giocare in Cina? Non credo che cerchino portieri".

La discussione poi si allarga, tra le partite durante le festività natalizie ed il presunto 'snobismo' dei calciatori inglesi nei confronti del campionato italiano: "Amavo andare in campo in quei giorni. Ma io sono un portiere, faccio meno fatica. E comunque quest'anno riposare e stare con la mia famiglia non mi è dispiaciuto. Snobismo inglese? Si dice, ma è un falso. Al di là dei guadagni garantiti dalla Premier, credo dipenda dal fatto che non c'è molto dialogo fra club inglesi e italiani: se si parlassero di più, succederebbe di più. Non vedo preclusioni".

L.P.