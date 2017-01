GOSSIP - Juventus, lady Alves fa immpazzire i suoi fans su Instagram

14/01/2017 18:35

GOSSIP JOANA DANI ALVES - Procede il recupero di Dani Alves dopo il grave infortunio rimediato lo scorso novembre con il Genoa. Sia in palestra che in compagnia della bellissima compagna Joana Sanz, il terzino della Juventus si allena senza sosta per recuperare la migliore condizione e rientrare il più in fretta possibile in campo. Il buon umore regna sovrano in famiglia e un esempio arriva anche dalla modella spagnola, che per i suoi fans su Instagram ha postato un video (da non perdere!) dove balla felice e con energia a ritmo di musica.



G.M.