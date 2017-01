Atalanta, Berisha: "Siamo più forti della Lazio. Sul futuro..."

14/01/2017 10:22

LAZIO ATALANTA BERISHA / Non una sfida come le altre per Etrit Berisha. Il portiere dell'Atalanta sfiderà domani la 'sua' Lazio, dalla quale è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto ed a 'La Gazzetta dello Sport' racconta: "In questo momento sono convinto che siamo più forti della Lazio. Conta anche la voglia di vincere. E quella non ci manca. La mia avventura laziale? Un’esperienza fondamentale, che mi ha fatto crescere anche come uomo. Nel secondo e nel terzo anno pensavo di giocare di più, almeno come nel primo. Un portiere deve avere continuità per crescere. Se tornerò non lo so, non posso dirlo, non dipende solo da me e ora non voglio sprecare energie pensando al futuro. Vedremo a fine stagione con le società. Rimpianti? Sì, un rimpianto ce l’avrei: da quando sono arrivato in Italia, ho smesso di calciare i rigori".



L.P.