Calciomercato Chievo, Nember: "Siamo stati vicini a Balotelli. Paloschi e Castro..."

13/01/2017 23:29

CALCIOMERCATO CHIEVO NEMBER / Intervenuto ai microfoni di 'Sky', il direttore sportivo del Chievo, Luca Nember, ha fatto il punto sul calciomercato Chievo, tornando anche sulla trattativa per Mario Balotelli della scorsa estate: "Balotelli è stato un progetto che avevamo messo in piedi col presidente ed eravamo vicini, poi ha fatto scelte diverse. È un campione e speriamo di ritrovarlo anche in ottica Nazionale. L'attacco? Speriamo di trovare elementi che ci possono far migliorare. Paloschi lo conosciamo, l'ho incontrato anche domenica. Ci ho parlato, secondo me ora fa fatica a giocare nell'Atalanta e vediamo cosa può succedere. È un giocatore che può essere interessante per il Chievo, ma vediamo, è un po' prematuro adesso. Castro al Torino? Se ne chiacchiera, non solo col Torino. E' un calciatore importante che meriterebbe un palcoscenico importante. Ho parlato col Toro un paio di mesi fa e di offerte non ne abbiamo ricevute". Confermate, dunque, le indiscrezioni di Calciomercato.it sul fronte Torino-Castro.

L.P.