Calciomercato, Riso fa il punto su Petagna-Milan e Vrsaljko-Inter

13/01/2017 15:10

PETAGNA VRSALJKO / Dopo aver dato il benvenuto a Roberto Gagliardini, che sabato potrebbe fare subito il suo esordio, l'Inter pensa ad altri affari da concludere con Giuseppe Riso. Della scuderia del noto agente ai nerazzurri piacciono in particolare l'attaccante Andrea Petagna, sul quale c'è anche il Milan ed il terzino destro croato Sime Vrsaljko. Ai microfoni di 'Radio Crc', però, arriva lo 'stop' dello stesso procuratore: "Petagna è un ragazzo alto 190 cm e forte fisicamente per cui unico nelle sue caratteristiche. Ha la fortuna di avere un allenatore che gli sta insegnando tanto e che continuerà a farlo: l'Atalanta non ascolta le offerte di nessun club. Vrsaljko? E' in un grandissimo club per cui non ha ripensamenti. Non si muoverà dall'Atletico Madrid, ci sta che nei meccanismi di Simeone ci voglia un po' di tempo per inserirsi".

M.R.