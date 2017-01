Calciomercato Palermo, Hiljemark verso l'addio: c'è l'indizio ufficiale

13/01/2017 14:21

CALCIOMERCATO PALERMO HILJEMARK / Oscar Hiljemark potrebbe aver già giocato la sua ultima partita con la maglia del Palermo. Il suo addio alla Sicilia sembra ormai scontata come testimonia il fatto che il centrocampista svedese è stato escluso dall'elenco dei convocati per la trasferta di domenica sul campo del Sassuolo per scelta tecnica. Ma il suo futuro sarà ancora in Italia: su Hiljemark è forte il pressing del Torino che però dovrà battere la concorrenza dell'Atalanta.

M.R.