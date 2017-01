DIRETTA Serie A, Crotone-Bologna: segui la cronaca LIVE

14/01/2017 17:00

DIRETTA CROTONE BOLOGNA - Tutto pronto per il giro di boa: Il Crotone, fanalino di coda della Serie a insieme al Pescara con appena 9 punti all'attivo, ospita il Bologna (15esima forza del torneo) per la 20a giornata del massimo campionato italiano di calcio, prima del girone di ritorno. All'andata, finì 1-0 per i felsinei grazie alla rete all' 86' di Mattia Destro. Ora la formazione di Nicola è in cerca disperata di punti per risalire la china: negli otto precedenti tra le due squadre, si contano 4 vittorie per i rossoblu, 3 per i calabresi e un pari. Calciomercato.it vi offre in tempo reale, la cronaca di questo match.

PROBABILI FORMAZIONI



CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Capezzi, Crisetig, Palladino; Trotta, Falcinelli. All.: Nicola.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, Maietta, Gastaldello, Masina; Nagy, Viviani, Dzemaili; Rizzo, Destro, Krejci. All.: Donadoni.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 45*; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Milan 36*; Atalanta 35; Inter 33; Torino 29; Fiorentina 27*; Udinese 25; Chievo 25; Genoa 23; Sampdoria 23; Cagliari 23; Bologna 20*; Sassuolo 18; Empoli 17; Palermo 10; Crotone 9*; Pescara 9.

F.S.