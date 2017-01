Calciomercato Milan, in attesa del rinnovo: idea Insigne per Montella

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

13/01/2017 08:28

CALCIOMERCATO MILAN INSIGNE / Dopo la necessità del Napoli di acquistare una punta, subito pronta a inizio mercato con Pavoletti, l'altro tema ricorrente di questa sessione invernale pare essere la necessità di un esterno offensivo da portare in rossonero in questo mercato Milan o in quello estivo.

Il gruppo di Montella sta ottenendo ottimi risultati, riuscendo a conquistare il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana, strappandola ai calci di rigore contro la Juventus a Doha, ripetendo lo stesso canovaccio degli azzurri. In campionato è al quinto posto, anche se con una gara da recuperare che, portasse i tre punti in dote, consentirebbe un balzo al terzo posto a quota 39 punti.

Nella serata di ieri un altro tassello è stato aggiunto, con i rossoneri che si sono guadagnati una nuova sfida con la Juventus, battendo col risultato di 2-1 il Torino di Mihajlovic. Una sorta di finale anticipata tra bianconeri e rossoneri, che giocheranno il tutto per tutto per l'accesso alle semifinali del torneo.

Al termine della gara contro i granata, Montella ha parlato anche di mercato ai microfoni della 'Rai', sottolineando come un solo obiettivo di mercato interessi attualmente al club, ovvero un esterno d'attacco come Deulofeu che possa far rifiatare giocatori come Suso e Niang. Il suo nome non lo fa mai, anche se sottolinea come ormai la stampa lo conosca e, anche se Bonaventura ha dimostrato ampiamente di poter giocare come esterno, un aiuto dal mercato non dispiacerebbe affatto. Un solo obiettivo dunque in inverno ma, non dovesse concretizzarsi l'affare, in estate le prospettive potrebbero mutare.

Calciomercato Milan, da Donnarumma a Insigne: rossoneri napoletani

Con l'arrivo della nuova dirigenza cinese infatti si potrebbe avere accesso a un altro tipo di liquidità, che consentirebbe una vasta scelta di giocatori, in quel ruolo o in altri. Restando in Italia, i rossoneri potrebbero tentare di strappare al Napoli un nuovo tassello chiave della sua rosa nel prossimo calciomercato estivo, in una trattativa che andrebbe a ricalcare quella per Hamsik, poi fallita.

Il giocatore in questione è Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato con il club partenopeo. L'accordo economico pare lontano e gli incontri con la società continuano a non dare frutti. La cordata cinese potrebbe soddisfare le sue richieste e Insigne sarebbe in grado di operare su entrambe le fasce, come richiesto da Montella, che si ritroverebbe in casa un giocatore d'assoluta qualità, i cui rapporti con la piazza azzurra non sono idilliaci.

Il suo contratto scadrà nel 2019, con De Laurentiis che potrebbe sedersi al tavolo delle trattative soltanto per cifre da capogiro. Insigne potrebbe rivelarsi il primo vero banco di prova della cordata cinese, presentandosi ai nuovi tifosi nel migliore dei modi.