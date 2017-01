12/01/2017 17:12

CALCIOMERCATO BOLOGNA PETKOVIC / Il Bologna ha ufficializzato l'acquisto di Bruno Petkovic: l'attaccante croato, classe 1994, arriva dal Trapani a titolo definitivo. Dal 2012 in Italia, acquistato dal Catania, in questa stagione ha messo a segno tre reti in 17 presenze nel campionato di Serie B.

B.D.S.