Sassuolo, Di Francesco: "Berardi non è al meglio. Palermo sfida svolta"

12/01/2017 16:46

SASSUOLO DI FRANCESCO BERARDI / Eusebio Di Francesco a margine della manifestazione Pitti Uomo ha parlato ai cronisti presenti rispondendo alle varie domande sul Sassuolo. Si parte dalla sfida con il Palermo: "Potrebbe essere la gara della svolta. Per noi è un periodo difficile, abbiamo vissuto situazioni complicate e molti infortuni. Spero di fare bene in una partita delicata, il Palermo non è all'ultima spiaggia ma deve fare punti. Berardi? Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, vedremo partita dopo partita".

B.D.S.