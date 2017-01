Calciomercato, Payet rompe col West Ham: ecco le possibili destinazioni

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

12/01/2017 16:17

CALCIOMERCATO PAYET CINA INGHILTERRA / Un fulmine a ciel sereno scuote i tifosi del West Ham. Uno dei loro principali beniamini è pronto a lasciare la squadra. Il tecnico degli 'Hammers', Slaven Bilic, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato chiaramente, gelando il popolo londinese: "Payet non vuole giocare con noi. Non abbiamo comunque intenzione di cederlo per nessun motivo. Ne ho parlato con il presidente e non è una questione di soldi: gli abbiamo fatto firmare un contratto lungo perché vogliamo che rimanga qui".

Parole che non lasciano dubbi. Dimitri Payet diventa così a tutti gli effetti l'oggetto del desiderio del calciomercato di gennaio. La storia ci insegna, che un calciatore che decide di cambiare aria difficilmente non realizza il proprio desiderio.

Il francese, che il prossimo 29 marzo compirà 30 anni, potrebbe così cambiare maglia nel corso di questa sessione di mercato.

Calciomercato, dal Marsiglia al Manchester United: Payet è pronto a cambiare

Francia, Inghilterra o Cina? Sembrano queste le probabili destinazioni di Dimitri Payet. L'esterno d'attacco francese ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 30/40 milioni di euro, troppo per pensare che possa diventare un obiettivo per le italiane. Milan e Inter, senza delle uscite importanti, in questa sessione non possono operare a queste cifre. La Juventus, invece, sembra alquanto coperta nel ruolo, considerato anche il recupero di Pjaca.

Facile quindi prevedere un futuro in Francia dove Marsiglia e Psg sarebbero in grado di soddisfare le richieste del West Ham. Lo stesso vale in Premier League: il calciomercato Inghilterra potrebbe infiammarsi con Arsenal e Manchester United pronte a sfidarsi per aggiudicarsi il talento transalpino.

Non va esclusa, infine, l'ipotesi Cina. Gli asiatici hanno, infatti, ampiamente dimostrato di essere capaci di mettere a segno colpi del genere, riempiendo d'oro i calciatori.