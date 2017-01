12/01/2017 13:33

MILAN LUIZ ADRIANO SPARTAK - E' vicina alla conclusione l'esperienza di Luiz Adriano con la maglia del Milan. Il calciatore è arrivato a 'Villa Stuart' per sostenere le visite mediche per conto dello Spartak Mosca prima della firma sul contratto che lo legherà ai russi per i prossimi quattro anni e mezzo.

A.L.