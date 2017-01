Calciomercato Milan, Deulofeu si avvicina: decisivi due ex interisti

12/01/2017 08:31

CALCIOMERCATO MILAN / Tra obiettivi e cessioni, anche il Milan potrebbe cambiare qualcosa nel calciomercato invernale. Dopo lo scambio tra Storari e Gabriel, i rossoneri sono destinati a rinforzarsi anche nel reparto offensivo, dove resta la volontà di portare a Milano Gerard Deulofeu, ex talento del Barcellona ora all'Everton. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', oggi Luiz Adriano farà le visite mediche con lo Spartak Mosca a Roma. Dopo il suo addio ufficiale, i rossoneri potrebbero quindi tentare l'affondo decisivo per arrivare allo spagnolo. Calciomercato.it vi ha già parlato dell'offerta del Milan per Deulofeu. La proposta milanista, però, non ha ancora convinto la dirigenza inglese.

A favorire il buon esito della trattativa con l'Everton, riporta 'Tuttosport', potrebbero essere due ex interisti: Josè Mourinho e Ishak Belfodil. Il manager dello United sembra ormai aver deciso di cedere ai 'Toffees' il centrocampista Morgan Schneiderlin, mentre in attacco potrebbero essere spesi ulteriori soldi per arrivare proprio a Belfodil, che si sta mettendo in mostra negli Emirati Arabi. In questo modo, l'Everton avrebbe abbondanza in attacco e la presenza di Deulofeu sarebbe più da considerarsi importante.

Calciomercato Milan, Deulofeu si avvicina: Ely piace a tre club

L'offerta per arrivare a Deulofeu è sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Si attendono novità nei prossimi giorni, ma ad oggi c'è più ottimismo sul buon esito della trattativa. Adriano Galliani si è così espresso di recente su Deulofeu: "Il giocatore è dell'Everton e saranno loro a decidere se concederci questo prestito, con diritto o meno. Noi sul mercato stiamo cercando, solo se troveremo un giocatore adatto a noi, un attaccante esterno".

Il calciomercato Milan, però, deve fare i conti anche con le cessioni. Rodrigo Ely, finito ai margini del progetto tecnico, è in cerca di una squadra pronta a farlo rilanciare. Su di lui, riporta la rosea, ci sarebbe il Cesena, che avrebbe già avanzato una proposta. Il calciatore quasi certamente è destinato a rifiutare la possibilità di scendere di categoria, considerando che anche Siviglia, Crotone e Palermo sono interessate a lui.

M.D.A.