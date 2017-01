Calciomercato Roma, 'intrigo' Feghouli: convocato contro l'Udinese?

12/01/2017 07:57

CALCIOMERCATO ROMA FEGHOULI / Il possibile trasferimento di Sofiane Feghouli alla Roma rischia di diventare un 'intrigo' di calciomercato: mentre 'La Gazzetta dello Sport' parla di trattativa in stand by, l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' dà come imminente ("questione di ore") l'arrivo dell'attaccante algerino nella Capitale.

Nella giornata odierna, il West Ham dovrebbe chiudere l'acquisto di un attaccante e, a quel punto, darebbe il via libera alla cessione di Feghouli in prestito oneroso senza obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore in giallorosso. Se tutto procedesse senza intoppi per il colpo di calciomercato Roma - si legge su quotidiano - il calciatore ex Valencia potrebbe essere addirittura convocato per la partita di campionato contro l'Udinese.

Calciomercato Roma, si attende il West Ham per Feghouli. Musonda alla finestra

L'allenatore della Roma Luciano Spalletti si è esposto in prima persona sul fronte Feghouli: "Per migliorare davvero, dovremmo andare a prendere dei calciatori che richiedono ingenti investimenti che in questo momento non possiamo fare. I nomi che state facendo, son quelli. Stiamo parlando di Feghouli, è la pista più possibile. Le altre si son raffreddate. E' comunque per rimpiazzare un giocatore, non tanto per migliorare la squadra. Poi magari se si è bravi si riesce a migliorare anche così".

L'arrivo di Sofiane Feghouli, capace di giocare come attaccante esterno sulla corsia di destra ma anche in posizione più arretrata e centrale, potrebbe spingere la Roma a non intervenire sulla mediana (puntando su un Radja Nainggolan arretrato di qualche metro).

In attesa del via libera del West Ham per l'algerino, il ds Massara non molla la pista Musonda in casa Chelsea. Prima di Feghouli, inoltre, il direttore sportivo giallorosso aveva trattato Nkoudou del Tottenham. Più fredde, rispetto al recente passato, le piste alternative che conducono a Defrel, Depay e Jesé Rodriguez.

S.D.