Calciomercato Frosinone, Gucher verso il Vicenza

12/01/2017 01:06

CALCIOMERCATO FROSINONE/ Niente Avellino per Robert Gucher: nonostante l'accordo di massima trovato tra la società campana e il Frosinone, da tempo in ottimi rapporti, il centrocampista austriaco non vestirà del club irpino. A cambiare le carte in tavola è stata la volontà del calciatore che ha preferito un'altra destinazione: il Vicenza. Le parti sono a buon punto e il suo trasferimento in biancorosso potrebbe concretizzarsi entro il termine di questa settimana. Si va, dunque, verso la conferma delle indiscrezioni di Calciomercato.it che prima di Natale avevano anticipato l'interesse del Vicenza per Gucher.

S.F.