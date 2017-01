Calciomercato Roma, Manolas sbotta: "Basta bugie!". Le ULTIME di CM.IT sul suo futuro

11/01/2017 21:55

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS CONTRATTO / La trattativa per il rinnovo di Kostas Manolas con la Roma è congelata e non sembrano esserci stati passi avanti negli ultimi tempi. Questa è una situazione che Calciomercato.it vi ha già descritto da tempo, ma oggi sono iniziate a circolare alcune indiscrezioni che parlano di un rifiuto del centrale ellenico all'ultima offerta dei giallorossi: l'inserimento nel contratto di una clausola rescissoria molto alta valida solamente per l'estero. Una condizione che Manolas avrebbe rifiutato, così come l'ultima proposta di ingaggio a 2,5 milioni annui, datata lo scorso settembre che via abbiamo prontamente documentato.

Calciomercato Roma, Manolas e la clausola per l'estero: "Basta dire bugie"

In merito a quest'ultimo, nuovo, rumors il diretto interessato ha voluto rompere il silenzio e smentire seccamente attraverso il proprio profilo di 'Instagram', dove ha pubblicato uno screenshot della notizia in questione corredata da un'eloquente didascalia: "Basta dire bugie". Poche ma decise parole.

La situazione di Manolas al momento è la seguente: non sono pervenute offerte, né alla Roma né al giocatore stesso. Sulle sue tracce ci sono Chelsea, Manchester United, Arsenal e Inter ma difficilmente lascerà la Capitale a gennaio. Non sono previsti altri incontri per tornare a discutere del prolungamento del contratto, in scadenza nel 2019, e la sua eventuale cessione da parte del calciomercato Roma sarà valutata in estate. A meno di possibili offerte da qui al 31 gennaio che potrebbero far mutare questo scenario.

D.G.