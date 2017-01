11/01/2017 21:23

CHELSEA CALHANOGLU BAYER LEVERKUSEN / Antonio Conte ha scelto: per sostituire Oscar, volato in Cina, pescherà in Germania. Al Bayer Leverkusen nello specifico: come rivela 'The Sun', infatti, l'obiettivo numero uno del manager del Chelsea è Hakan Calhanoglu, trequartista turco che viene valutato all'incirca 30 milioni di euro. Ossia la metà di quanto è stato ricavato con la cessione di Oscar allo Shangai SIPG.

D.G.