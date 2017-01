Calciomercato Inter, respinta la proposta del Siviglia per Banega

11/01/2017 13:52

CALCIOMERCATO INTER BANEGA / Resta ancora da decifrare il futuro di Ever Banega, soprattutto alla luce del nuovo arrivo di Roberto Gagliardini nel centrocampo dell'Inter. L'argentino sta trovando spazio con buona continuità, ma la cessione non è da escludere, visto che essendo arrivato a parametro zero garantirebbe quella plusvalenza di cui i nerazzurri hanno bisogno per rientrare nei vincoli del Fair Play Finanziario. Dalla Spagna, intanto, va registrato il tentativo a sorpresa del Siviglia, che secondo 'Marca' avrebbe provato a chiedere il giocatore in prestito. Secca, però, la risposta dei dirigenti interisti: Banega parte solo di fronte ad un'offerta da 30 milioni di euro.



L.P.