10/01/2017 14:37

MILAN MASTOUR / Dopo la delusione in Spagna, il bis in Olanda: Hachim Mastour, talento mai sbocciato delle giovanili del Milan, non è riuscito a imporsi neanche in Eredivisie con la maglia del Pec Zwolle. Appena quattro le presenze e il suo nome è comparso tra i flop del campionato olandese di 'Voetbalzone.nl': a 18 anni il tempo per rifarsi è ancora dalla sua parte.

B.D.S.