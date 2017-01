Calciomercato, ESCLUSIVO: le risposte di Marchetti del 9 gennaio ai nostri utenti

Luca Marchetti (@LucaMarchetti)

09/01/2017 20:37

CALCIOMERCATO MARCHETTI / Luca Marchetti, noto giornalista di 'Sky Sport24' ed editorialista di Calciomercato.it, ha risposto ad alcune delle domande di calciomercato poste dagli utenti sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Twitter. Grazie a tutti per le numerose richieste inviate al nostro esperto.

Sergio M. Prinzi: Il mercato del Napoli si può considerare chiuso? Per quanto riguarda le voci sulle trattative per Leandrinho e Gnabry?



Leandrinho arriverà. E’ praticamente una trattativa definita, ma stiamo parlando di un giovane che il Napoli ha praticamente preso per il futuro. Per Gnabry l’interesse è concreto e Giuntoli (con i suoi uomini) lo sta tenendo sotto osservazione soprattutto per il prossimo anno.



Mario Sancamillo: Mercato Roma?



La Roma è molto attiva su Feghouli, giocatore che incarnerebbe alla perfezione il prototipo di calciatore che serve a Spalletti. Ha esperienza internazionale, può andare via in prestito (anche se il West Ham sta facendo un po’ di resistenza) e sa ricoprire più ruoli in avanti. Non sono da sottovalutare poi le piste Musonda. Ed eventualmente un centrocampista più avanti…



Antony Zagoner: PALERMO: Qual è il nome più caldo come nuovo acquisto?



In questo momento il problema principale del Palermo è la panchina. Con Corini l’avventura sembra arrivata al termine. E’ stato ricontattato nuovamente De Zerbi che non avrebbe intenzione di tornare. Per cui il presidente sta facendo un giro di nuovo con i suoi collaboratori per capire dove insistere. Corini ha diretto l’allenamento, ma non è detto che rimanga a lungo



Matteo Camarca: Acerbi, Bacca, Kessiè, Badu, Papu Gomez: situazione di mercato ?



Acerbi è giudicato incedibile dal Sassuolo ma lo vuole il Leicester, Bacca al momento rimane, Kessie è corteggiatissimo dal Chelsea, Badu non credo che sia questa la sua sessione di mercato così come per il Papu, corteggiatissimo ma l’Atalanta non lo molla proprio.



Fabrizio Scialabba: Zaza andrà alla Fiorentina se Kalinic va in cina? Grazie



E’ un’opportunità. Ma non credo la prima. Il primo nome che ci risulta è quello di Seferovic, che sarebbe un ritorno. Più che altro bisognerà capire cosa succederà con Kalinic: l’offerta dalla Cina non è ancora arrivata e se arriverà potrebbe essere inferiore ai 45 milioni di euro. Anche se comunque molto alta…



Christian Filannino: Sono vere le notizie riguardo un accordo di Pjanic con l'Arsenal?



Non credo. Almeno noi non ne abbiamo sentito ancora “l’odore”. Pjanic è arrivato da pochissimo alla Juve ed è un giocatore che costituisce una colonna per la Juve del futuro come Dybala per esempio. Mi sembra difficile che possa andare via subito…



Nicola Carofiglio ‏@Nicocarofiglio1 @calciomercatoit @LucaMarchetti: Kolasinac-Juventus?



È un nome decisamente interessante. La Juve lo sta seguendo al 100%. Va in scadenza di contratto a giugno ed esiste un accordo di massima che chiaramente bisogna formalizzare. Se dovesse partire Evra, attenzione: la Juventus potrebbe cercare di anticiparlo per non rimanere scoperta a sinistra.