10/01/2017 02:36

SPORTING GIJON VEJINOVIC / Occhi in Olanda per lo Sporting Gijon: alla ricerca di un rinforzo per l'attacco, il club spagnolo ha individuato quello che potrebbe essere il profilo ideale. Si tratta, come riferisce 'Marca', di Marko Vejinovic, 26enne attaccante del Feyenoord: il calciatore è in uscita dal club olandese dopo aver collezionato appena una presenza in campionato finora.

B.D.S.