Calciomercato Serie A, tutte le trattative UFFICIALI aggiornate al 9 gennaio

Marco Di Nardo

09/01/2017 11:08

CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO – Torna il consueto appuntamento di Calciomercato.it che vi propone giornalmente tutte le trattative e le operazioni ufficiali delle squadre di Serie A fino ad oggi. La sessione di calciomercato, terminerà il 31 gennaio alle ore 23. Sebbene manchino ancora ventitré giorni alla chiusura della sessione invernale, le uniche squadre che si sono dimostrate attive sul mercato, sia in entrata che in uscita, sono state Juventus, Genoa, Napoli e Pescara. Non è da escludere però che, nelle prossime ore, squadre come Roma, Inter e Fiorentina possano piazzare alcuni colpi sia sul fronte acquisti che quello cessioni.