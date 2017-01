Calciomercato Inter, sondaggio per Petagna: le ultime CM.IT

Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

08/01/2017 23:16

CALCIOMERCATO INTER / Un'altra ottima prova contro il Chievo e un carico di complimenti di Gasperini. Andrea Petagna, giovane attaccante dell'Atalanta, ha calamitato su di sè le attenzioni delle grandi società, comprese quelle dell'Inter. Ecco che, nell'ambito dell'operazione per Gagliardini, la società nerazzurra - secondo indiscrezioni di Calciomercato.it - ha sondato il terreno anche per l'ex rossonero, gestito tra l'altro dallo stesso agente del centrocampista 22enne. Petagna non lascerà Bergamo a gennaio, ma in vista dell'estate potrebbero esserci delle novità. E il ponte Milano-Bergamo è già costruito.