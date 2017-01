08/01/2017 18:18

PESCARA GILARDINO - Dopo soli sei mesi è giunta al termine l'avventura di Alberto Gilardino con la maglia dell'Empoli. Il centravanti, riporta 'Sky Sport', ha risolto il contratto con il club toscano e domani sarà in Abruzzo per firmare col Pescara un contratto fino al 30 giugno 2017 con opzione per la stagione successiva. Un rinforzo di livello per l'attacco di Oddo.

A.L.