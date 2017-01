VIDEO - PSG, Draxler non sfugge al rito: alla fine sono applausi!

07/01/2017 16:45

VIDEO PSG DRAXLER - Un rito è un rito e non si sfugge alle tradizioni. Vale anche il caso di Julian Draxler, fresco acquisto del Paris Saint-Germain. E allora durante il pranzo, mentre tutta la squadra era a tavola, il fantasista tedesco in veste di new-entry è stato 'costretto' a dilettarsi nel canto interpretando a modo suo 'Aicha' di Khaled. Tra le risate dei compagni e in un clima goliardico, Draxler è stato applaudito alla fine da tutti i presenti come si può vedere dal video postato su Instagram da Matuidi.



G.M.