River Plate, ESCLUSIVO: sondaggi portoghesi per Andrade

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

06/01/2017 11:03

TOMAS ANDRADE BENFICA / Il River Plate continua a sfornare talenti molto interessanti che catalizzano le attenzioni di diversi club europei. Nel ruolo di trequartista, uno dei calciatori più in voga è sicuramente Tomas Andrade. Nella scorsa stagione, il 20enne è riuscito anche a mettere in panchina in diverse occasioni un certo Andres D'Alessandro. Munito di passaporto italiano, il ragazzo ha già collezionato una ventina di presenze in prima squadra e, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è già finito sul taccuino di diverse squadre. Nonostante non esistano ancora trattative concrete, di recente ci sono stati dei sondaggi da parte delle big portoghesi (Benfica in testa) e da alcune squadre tedesche. Non sarà tuttavia facile strapparlo al River. Il club argentino crede molto in lui e ad agosto gli ha rinnovato il contratto fino al 2020, con tanto di clausola da 15 milioni di euro.