Roma, Storari e la famosa partita del 2010: "Ecco cosa mi dicevano i giallorossi"

05/01/2017 11:41

STORARI ROMA-SAMPDORIA / Marco Storari, ora al Cagliari, ha ricordato nel corso di un'intervista concessa al 'Corriere dello Sport' Roma-Sampdoria del 25 Aprile 2010, con la vittoria blucerchiata che allontanò in maniera decisiva i sogni di Scudetto dei giallorossi: "Alla Roma ho trascorso quattro anni eccezionali, dagli Esordienti agli Allievi. Ero felicissimo perché la mia famiglia è romanista, a io volevo giocare, quindi andai a Ladispoli. La sera del 25 aprile 2010? Nessuna rivalsa o vendetta, mi sono semplicemente limitato a fare, come al solito, il mio dovere. I romanisti mi dicevano 'noi ci stiamo giocando lo Scudetto'. E io rispondevo: 'io mi sto giocando la qualificazione alla Champions League'. Poi è diventato facile parlare solo di Storari, delle sue parate, del fatto che ero romanista. In realtà c’è stato anche un grande gol di Pazzini, è stata la squadra a vincere".

S.D.