Calciomercato Bologna, ESCLUSIVO agente Bradley sul possibile ritorno in Italia

ESCLUSIVO

Federico Scarponi

03/01/2017 18:30

CALCIOMERCATO BOLOGNA - Negli ultimi giorni, alcune voci provenienti dal Canada, parlano di un possibile ritorno in Italia di Michael Bradley, 29enne centrocampista in forza al Toronto FC. In particolare, la squadra che avrebbe nuovamente sondato il terreno per l'ex Chievo Verona e Roma, sarebbe il Bologna di Roberto Donadoni, di cui già si era parlato ad ottobre (insieme a Milan e Swansea).

"Non c'è nessuna possibilità che Michael torni in Italia a gennaio", il secco commento in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it di Paolo Alberto Faccini, procuratore del mediano della Nazionale statunitense di cui è anche capitano. Bradley sembra dunque destinato a proseguire la sua avventura con i 'Reds' canadesi, ai quali è legato da un contratto fino al 31 dicembre del 2019.