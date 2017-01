Calciomercato Juventus, Dybala ha detto sì al Real

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

02/01/2017 10:59

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Le prestazioni di Paulo Dybala lo hanno ormai da tempo messo al centro di molte voci di calciomercato. E' accaduto a Palermo, con la Juventus che ha bruciato la concorrenza, così da potarlo il prima possibile a Torino, e sta succedendo ancora. In molti vedono il Pallone d'Oro nel futuro di Dybala o comunque, evitando di scendere troppo nello specifico, un radioso futuro nel calcio mondiale.

A volere la propria fetta del talento argentino è ora la Liga, che vorrebbe strapparlo alla serie A, con Real Madrid e Barcellona pronti a scatenare un vero e proprio 'clasico' di mercato. Un match destinato a essere posticipato a giugno, dal momento che difficilmente giocatori di questo calibro tendono a spostarsi a campionato in corso. La Juventus poi ha fin troppo bisogno di lui per privarsene ora, con la Champions ancora tutta da decidere. Detto questo, non è affatto scontato che in estate i bianconeri si dimostrino inclini ad ascoltare offerte, nella speranza che allora saranno forti di un rinnovo fino al 2021.

La proposta avanzata dal club sarebbe di 5.5 milioni di euro a stagione, con Dybala che pare voglia avvicinarsi il più possibile ai 7.5 percepiti da Gonzalo Higuain. Intanto, con il rinnovo non ancora ufficiale, lo stipendio resta di 3 milioni netti.

Calciomercato Juventus, perché Dybala 'tradirebbe' Messi

Allo stato attuale la trattativa per il rinnovo non fa che favorire ogni parte in causa, almeno in Italia, con Dybala che andrebbe a percepire uno stipendio nettamete più alto e la Juventus che blinderebbe un proprio gioiello, senza contare che, in caso di addio, potrebbe richiedere una cifra ingente. La Juve sa bene del forte interesse di Florentino Perez per Dybala e, se il 2017 dovesse vedere il suo addio, dopo quello di Pogba, Marotta si assicurerebbe di finanziare il prossimo mercato Juve con un sol colpo. Stando al quotidiano catalano, l'entourage della 'Joya' avrebbe già dato la sua disponibilità al Real, dicendo 'sì' agli operatori di mercato delle 'merengues'.

Stando a quanto riportato da 'Mundo Deportivo', il fascino del Barcellona è da sempre molto forte su Dybala, ammaliato dalla figura di Messi. I rinnovi di Suarez e Neymar (soprattutto quest'ultimo) hanno però spezzato l'entusiasmo, dal momento che in blaurana rischierebbe di far panchina. Proprio per questa ragione il Real Madrid, con campioni come Bale e Ronaldo, sembrerebbe ad oggi la prima scelta, in caso d'addio alla Juventus.