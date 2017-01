Calciomercato Juventus, Galeone: "Il ciclo bianconero di Allegri è finito! L'Arsenal..."

02/01/2017 10:15

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato del futuro dell'allenatore in chiave calciomercato Juventus ai microfoni di 'Radio Sportiva'. Calciomercato.it vi riporta i passaggi salienti delle dichiarazioni di Galeone all'emittente radiofonica.

FUTURO ALLEGRI - "Se dovesse centrare un altro Scudetto, mi auguro che Allegri poi se ne vada in Inghilterra. L’Arsenal potrebbe rappresentare la sfida giusta per lui, per il suo bene sarebbe una buona cosa subentrare a Wenger in una squadra che non vince da tempo. Anche il Tottenham o il Liverpool sarebbero il top per lui. Guardate cosa sta facendo Conte, cosa ha fatto Ranieri o addirittura Di Matteo. Credo che l’Inghilterra sarebbe un obiettivo molto interessante per la carriera di Allegri. La Nazionale? Max ci sarebbe andato con piacere già prima dell’avvento di Conte. Se ne parlò. Il suo nome venne fatto, ma non accadde nulla anche se lui ne sarebbe stato contento. È molto legato ai colori della Nazionale. Se critico gli azzurri, si risente. Secondo me il ciclo di Allegri alla Juve è finito".

SCUDETTO – “Cosa manca alla Roma? Mancano i dieci punti in più che dovrebbe avere per vincere gli scudetti. È dispersiva, non ha continuità. Sulla carta è fortissima. Ha una difesa fantastica, ma prende un sacco di gol. Ha anche il miglior secondo attacco, ha tutto, ma non serve a niente. La Juventus sa reagire e credo lo farà anche dopo la delusione della Supercoppa".

Il nome di Massimiliano Allegri circola con insistenza in Inghilterra (e non solo) in vista della stagione 2017/2018, con Arsenal e Liverpool maggiori accreditate nella corsa al tecnico livornese. L'ex calciatore della Juve Moreno Torricelli, intervistato in esclusiva da Calciomercato.it, ha commentato l'ipotesi di un addio di Allegri alla Juventus: "Non si può chiedergli di più. Dovrebbe pensarci quattro volte prima di lasciare la Juve".

S.D.