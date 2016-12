Serie B, la cronaca della 21/a giornata

30/12/2016 20:00

DIRETTA SERIE B/ Il 2016 calcistico in Italia si chiude all'insegna della Serie B, in campo questa sera alle ore 20.30. Dopo gli anticipi (Bari-Spal 1-1, Salernitana-Perugia 2-1 e Novara-Carpi 2-1) il Verona ospita il Cesena mentre il Frosinone è di scena a Vercelli. Occhi puntati anche sul Benevento che riceve il Pisa di Gattuso. Calciomercato.it segue in diretta per Voi la serata di Serie B.

BENEVENTO-PISA 1-0: 31' Cissé (B)

CITTADELLA-ENTELLA 1-1: 13' Arrighini (C), 53' Diaw (E)

LATINA-AVELLINO 0-0

PRO VERCELLI-FROSINONE 1-0: 15' La Mantia (P), 64' La Mantia (P)

TERNANA-ASCOLI 0-1: 56' Favilli (A)

TRAPANI-BRESCIA 0-0

VERONA-CESENA 3-0: 20' Bessa (V), 28' Pazzini (V), 61' Boldor (V)

CLASSIFICA: Verona 38 punti, Frosinone 38, Spal 36*, Benevento 33, Carpi 32*, Cittadella 31, Perugia 30*, Entella 29, Bari 29*, Spezia 28*, Novara 28*, Brescia 26, Vicenza 25*, Ascoli 24, Salernitana 24*, Cesena 22, Latina 22, Pisa 21, Pro Vercelli 21, Ternana 20, Avellino 20, Trapani 12.

* una partita in più

S.F.